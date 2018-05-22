Российский ученый изобрёл видеоокна для общественного транспорта

Сегодня, 09:52

Специальные прозрачные дисплеи устанавливаются в оконные проёмы метро, трамваев, автобусов, поездов, троллейбусов, судов и даже самолётов. Разработчика зовут Ваис Эрманбетов.

Российский ученый рассказал, что якобы эти специальные видеоокна уникальны и аналогов в мире не существует. Изобретение приспособлено к общественному транспорту и к его техническим особенностям, таким, к примеру, как сильная вибрация.

По словам учёного, изображение будет передаваться всё время в процессе движения транспорта, но во время остановки видеоокна станут прозрачными на 80% снова. Сейчас ведётся работа для улучшения изобретения.

Кроме того, учёный завил, что изобрёл видеоокна, которые вскоре научатся передавать объёмное изображение, как это делают очки виртуальной реальности.

Новое изобретение отлично подходит для рекламы. Поэтому в нём уже заинтересовались специалисты из Московского метрополитена.

Хоть Эрманбетов и заявляет, что его изобретение уникально, но в 1959 году учёный из США по имени Рональд Дэ Шеро запатентовал точно такие же окна.

Называется патент US3016952A «Автомобильное окно-экран». Оно работает точно по такому же принципу, но со временем так и не прижилось.