Маск показал замену российскому «Союзу» для доставки астронавтов на МКС

Сегодня, 09:01

Эксцентричный миллиардер и основатель компании SpaceX, заявил о готовности предоставить космический аппарат для ротации экипажа МКС в следующем году. Именно тогда истекает срок договора между NASA и «Роскосмосом».

Илон Маск на своей страничке в социальной сети показал замену российскому «Союзу» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Космический аппарат от SpaceX представляет собой адаптированный под пассажирские перевозки грузовик Dragon, который совершил уже много перевозок на борт МКС. Теперь, после концептуальной модернизации салона и бортового оборудования, Dragon 2 будет способен доставлять новых членов экипажа на станцию.

Монополия российских ракет-носителей «Союз» заканчивается в следующем году по истечению долгосрочного контракта на доставку космонавтом и астронавтов на орбитальную станцию. Уже в конце осени 2019 года с американского космодрома стартует детище корпорации Boeing под названием Starliner, а затем и Dragon 2.

Российские эксперты пока не комментируют сложившуюся ситуацию и дельнейшие перспективы «Роскосмоса», связанные с экспедицией МКС.