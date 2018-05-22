Ученые создали катализатор для превращения воздуха в этилен

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Группа канадских ученых осуществили мечту футурологов о получении энергоносителей и полимерных материалов из природных ингредиентов, которые буквально растворены в атмосфере. Открытие может не понравиться некоторым глобальным компаниям, однако его результаты уже опубликованы в профильном издании.

Как оказалось, канадские ученые создали катализатор для превращения молекул углекислого газа в воздухе в этилен, который крайне важен для ряда производственных процессов, однако имел высокую себестоимость. Несмотря на то, что в научном мире давно известно влияние щелочи для превращения углекислого газа в различные виды биотоплива, практические исследования ранее не проводились. Первым этапом стали опыты американских химиков, которые сделали катализатор для незначительных объемов производства этилового спирта два года назад.

Последние исследования показали эффективность метода, при котором очень тонкая медная пластина, помещенная в слои графита и сложной системы, состоящей из тефлоновых наноцилиндров, позволяет молекулам углекислого газа проникать внутрь катализатора, не разрушая его. Таким образом, значительная часть молекул, превращается в этилен.