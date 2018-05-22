Названа смертельная опасность чистоты в доме для мальчиков

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Ученые видят риск для детей от 1 до 6 лет, которые развиваются в стерильной среде, не имеют «закаленного» иммунитета. Детский острый лимфобластный лейкоз («детский рак»), проходит в два этапа, а причинами назвали генетическую предрасположенность и «парадокс прогресса».

После проведения сотен экспериментов ученым удалось описать одну из двух причин развития для мальчиков 1-6 лет острого лимфобластного лейкоза. Также названа смертельная опасность чистоты в доме. Этот феномен руководитель исследования профессор Мэл Грейвс назвал «парадоксом прогресса». Суть состоит в том, что ребенка изолируют от внешних опасностей, и он не проходит стадии борьбы с заболеваниями. Такая причина становится толчком к тому, что у ребенка отсутствует опыт борьбы с патогенными бактериями и как следствие – предрасположенность к заражению острым лимфобластным лейкозом.

К слову, острый лимфобластный лейкоз это злокачественное заболевание системы кроветворения, характеризующееся неконтролируемой пролиферацией незрелых лимфоидных клеток (лимфобластов). Заболевание протекает с поражением костного мозга, лимфатических узлов, селезёнки, вилочковой железы, а также других органов.