Астероид-"мигрант" может убить Землю

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Его потенциальной целью может стать Земля. Астероид прибыл в Солнечную систему из другого звездного скопления. Этот факт делает его непредсказуемым и опасным.

Ученые из Великобритании обнаружили в Солнечной системе астероид-«иммигрант». После изучения оказалось, что объект попал в Млечный путь из звездной системы, которые располагается далеко от нашей, однако ее точное местонахождение установить не удалось. Тот факт, что астероиды способны мигрировать из одного пространства в другое удивляет и настораживает ученых, ведь непредсказуемость "небесных убийц" может стать фатальной не только для Земли, но и для других объектов Солнечной системы.

Астероид-"мигрант" закрепился на коорбитальной орбите Юпитера, пока ученые фиксируют его в этой части системы. Эксперты назвали гиганта 2015 BZ509. Для изучения нового объекта в Солнечной системе научные сотрудники организовали симуляцию его проникновения из другой звездной системы. Астероид мог попасть к нам из-за воздействия гравитации и Солнца.

В 2017 году британские ученые фиксировали в Солнечной системе еще одного "мигранта" Оумуамуа. Астероид спешно пролетел через нашу системы и вскоре ее покинул, не позволив экспертам изучить объект детальнее. Любители науки утверждают, что астероиды-мигранты могут убить Землю, так как являются совершенно непредсказуемыми. Если ранее ученые изучали объекты в Солнечной системе на предмет опасности, то теперь нашу планету может атаковать мигрирующий астероид.