Учёные: Женщины готовы познакомиться первыми, но предпочитают намёки

Сегодня, 02:15

Российские специалисты озаботились темой первого знакомства представителей разных полов. Полученные ими результаты стали весьма неожиданными во многих своих аспектах.

Учёные в ходе своих исследований получили следующие результаты. Женщины (52%) предпочитают, чтобы с ними первым знакомился мужчина. У 22% отношение к этому процессу нейтральное. 13% сообщили о чувстве стеснения.

Эксперимент показал, что наиболее важным мужское внимание считают женщины, которым 18 – 25 лет. Таковых 56%. Как оказалось это не предел. Женская аудитория в возрастной категории 35 – 45 лет продемонстрировала показатель 59%.

Каждая вторая из опрошенных женщин хотя бы один раз подходила знакомиться с мужчиной первой. Многие из респонденток считают желание первой познакомиться с понравившимся мужчиной в любой ситуации вполне нормальным. С возрастом этот показатель достигает 45%.

Учёные проинформировали, что подавляющее большинство представительниц прекрасного пола (73%) сообщили, что всегда готовы познакомиться первыми, но предпочитают намёки.

Женщины, судя по данным исследования, не боятся, что мужчина, когда она подойдёт к нему познакомиться, подумает о чём-то плохом. Они полагают, что их избранник просто сочтёт её открытым к общению человеком.

Данный вариант чаще выбирали женщины, ведущие активную половую жизнь. В то же время 19% опрошенных думают, что в таком случае мужчина может счесть их легкодоступными, либо навязчивыми.