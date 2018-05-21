В США нейросеть научили переносить мимику людей между видеозаписями

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Алгоритм способен менять множество параметров человеческой головы.

В США учёные разработали нейросеть, которая способна переносить мимику людей между видеозаписями. Исследователи научили её работать с данными о части человеческого тела. Чтобы программа работала нормально, в двух роликах должна быть снята голова человека крупным планом. Далее алгоритм определяет ключевые параметры, как положение и выражение лица, наклон и прочее. Модель лица обрабатывают таким образом, чтобы у неё были данные из первого ролика, что в конечном итоге приводит к переносу мимики между видеозаписями. Исследователи уже протестировали нейросеть и утверждают, что она работает хорошо.

Ранее мы писали, что в США создали нейросеть, которая заранее может предсказать, станет ли песня хитом. Пока успехи исследователей не очень выдающиеся. Популярных треков программа сама не создаёт, но уже наделена всяческими способностями.