71% мужчин и 50% женщин предпочли бы заниматься сексом с роботами

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Многие переживают, что в будущем машины и искусственный интеллект отберут у них работу. Однако есть и другая сторона этой темы, ведь в последние несколько лет происходит процесс роботизации секс-индустрии. Куклы стали настолько реалистичны, что по фото отличить их от живых людей почти нельзя.

В наше время технологический процесс не стоит на месте. Вместе с этим появляются такие необычные изобретения, как секс-роботы. Но они стоят очень дорого, поэтому их популярность и распространённость не идёт такими шагами, как этого бы хотелось производителям. Хотя, стоит отметить, что за последний год технологии совершенствуются и роботы становятся доступнее, а соответственно и популярнее.

На современном рынке есть модели, как и для мужчин, так и для женщин. Они популярны в основном среди одиноких людей, у которых нет времени на отношения и вообще поиск партнёра. Но вот сексуальные потребности удовлетворять нужно всем.

На фоне всей этой тенденции в робо-секс-индустрии компания Forktip решила провести опрос среди 5 тысяч человек. Оказывается, что 71,3% мужчин готовы отказаться от секса с женщинами в пользу секса с роботами, если кукла в постели будет по ощущения как живая, или же лучше.

Кроме того, около 50% женщин готовы заменить секс с мужчиной на секс с роботом, если он будет лучше. В Гарвардском университете считают, что такие машины вполне могут превзойти людей. По словам учёных, если роботы научатся удовлетворять людей в сексе, то они эволюционируют в целом, как социум.