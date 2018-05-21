Ученые предложили эффективные способы уничтожения космического мусора

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Угроза столкновения российского спутника «Канопус-В» с техногенными обломками вынудила специалистов ускорить процесс создания проекта для расчистки околоземного пространства.

Процесс освоения космоса сопровождается накоплением все большего количества высокоскоростных объектов. Большинство вертится около геостационарной орбиты, угрожая повредить любой космический аппарат. На данный момент в околоземных низких орбитах летает около 8 000 тонн многомиллионных предметов, из которых контролировать удается лишь около 5% (18000 объектов). А ведь минимальные сантиметровые объекты, которые невозможно отследить, являются потенциальными убийцами космических аппаратов. Около 93% космического мусора формирует деятельность США, России и Китая.

Николас Джонсон, сотрудник NASA, выступил с идеей запускать в пространство огромный 1,8-километровый в диаметре воздушный шар NERF, содержащий аэрогель, пористая оболочка которого сможет пропускать мелкие предметы, останавливать их, в результате чего те начнут сгорать в атмосфере.

Инженер из Франции Джонатан Миссель создал аппарат Sling-Sat с манипулятором TAMU Space Sweeper, который, раскручиваясь, выталкивает мусор в направлении атмосферы, а сам удаляется от опасности.

Япония предложила электродинамический невод, куда будут попадать "спутники-пенсионеры", а посредством магнитного поля и электрического тока Земли невод направит обломки в верном направлении.

Россией предложена установка фемтосекундного лазера на орбите.