Учёные заявили о возможном вымирании популяций пчёл на Земле

Сегодня, 13:36

Такие прогнозы сделали исследователи из ФАО и программы ООН по окружающей среде. Причиной станет глобальное потепление и пестициды, а последствия – самые глобальные. Ведь от этих насекомых больше всего зависит процесс опыления растений, а соответственно и выросшего продукта, продаж, прибыли и так далее.

Вчера, 20 мая, был официальный День пчёл. Учёные заявили, что от опыления растений зависит очень много продовольственных культур на нашей планете Земля. Пчёлы, как всякие бабочки, жуки, птицы и летучие мыши, помогают растениям опыляться и размножатся. Сейчас же из-за ряда факторов могут исчезнуть 35 процентов всех опылителей. На пчёл и бабочек и другим подобным позвоночным припадает 17 процентов.

Связано это возможное вымирание популяций пчёл со всякими пестицидами и глобальным потеплением. О пчёлах начали говорить впервые в 1960-х годах в Европе, но затем к 1998 году процесс сильно ускорился.

Учёные порекомендовали отказываться от пестицидов, ведь они для насекомых и животных очень опасны и могут приводить в дальнейшем к заражению ульев и так далее. Кроме того, животные могут переносить вредные вещества с растения на растение, а затем погибать и сами.