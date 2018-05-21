Учёные нашли в зелёном чае мощнейшее лекарство от рака

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Эксперты уверены, что полученные знания открывают дорогу к созданию эффективных средств для борьбы с опасным заболеванием.

Учёные научились изготавливать при помощи экстракта зелёного чая специальные наночастицы, способные уничтожать почти все раковые клетки в легких человека при их подсвечивании лазером.

Британские химики смогли разработать методику получения небольших наночастиц из кадмия и серы. Реакция происходит после смешивания сульфата кадмия, сульфида натрия и экстракта чая. Внутри смеси образуются мелкие наночастицы, величиной в несколько нанометров. Именно они, как показали исследования, способны уничтожать раковые клетки в лёгких. Эксперименты с полученными наночастицами продемонстрировали просто невообразимый результат – около 80% клеток рака были уничтожены. Учёные уверены, что их разработка позволит открыть новые возможность в области создания лекарства от рака.

Ранее учёные нашли доказательство того, что черный чай позволяет защититься от рака груди. Вещества, содержащиеся в напитке, способны снижать риск развития болезни.