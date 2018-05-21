Ученые: Дефицит витамина D приводит к ожирению у взрослых людей

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Группа ученых из Нидерландов недавно выяснили, что дефицит витамина D не является безобидным фактором, как ранее считали специалисты. Теперь стало известно, что нехватка данного витамина провоцирует ожирение у взрослых людей.

В новом исследовании ученый Рачид Рафик и его коллеги из Медицинского центра Университета ВУ и Медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах изучили, как количество общего жира в организме связано с уровнем витамина D. Результаты исследования показали, что все люди с ожирением или лишним весом имели низкий уровень витамина D.

Исследователи настоятельно рекомендуют людям с избыточным весом в первую очередь проверять уровень данного витамина, который ещё также называют кальциферол, чтобы избежать каких-либо потенциально опасных последствий для здоровья.