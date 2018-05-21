Геологи назвали причину приостановки ядерных испытаний в Северной Корее

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Некоторое время назад Северная Корея заявила, что приостанавливает программу по тестированию ядерного оружия, как сообщает «Версия.Инфо». Вскоре после этого геологи обнаружили странную подземную активность в той части Земли, о чём рассказали в Science.

Когда Северная Корея успешно испытала водородную юомбу, эксперты из Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении испытании зафиксировали взрывы, которые подпадали под характеристики сейсмического события на 6 баллов. Специалисты не сомневались в том, что причиной землетрясения является взрыв, поскольку в ином случае распространение сейсмических волн происходило бы медленнее.

«Достало» это и до Южной Кореи, хотя эта страна расположена в существенном отдалении от эпицентра. Геологи, используя специальную технику, включая спутниковый радиолокационный сканер, в итоге заявили, что приостановка ядерных испытаний связана с обвалами. Постоянные землетрясения после тестирования привели к повреждениям на главном ядерном подземном полигоне. Это никакое не «политическое благородство». Предположительно, всё возобновится, когда пройдёт реконструкция и постройка нового полигона. В какой срок это будет сделано, эксперты оценки не дают.