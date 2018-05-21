NASA сделало снимки Солнца в ультрафиолете

Сегодня, 08:50

Необычное изображение нашей звезды было получено в середине мая. Фотографии сделала Обсерватория солнечной динамики (SDO) с помощью своего спутника.

По данным NASA, снимки создавались применяя разные изображения. Для этого американские специалисты пользовались экстремальным ультрафиолетовым светом. Длина его волн также была различной.

В итоге, изображение Солнца, полученное NASA, стало фиолетовым. На снимке заметны области, где наиболее высока солнечная активность.

Они отображаются в форме бирюзовых дуг, отображающих силовые линии магнитного поля. Их загиб идёт по направлению от поверхности Солнца.

NASA проинформировало, что задачей SDO является помощь науке в исследовании влияния Солнца на земное пространство. При этом, Обсерватория одновременно изучает солнечную атмосферу на многих длинах волн и на небольших участках времени и пространства.