Учёные: «Инопланетные сигналы» издавались от странных объектов

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Загадочные радиовсплески формировались под воздействием коры некоторых звёзд.

Китайские учёные из Нанкинского университета заявили, что им удалось разгадать тайну «инопланетных сигналов» доходящих до земли из открытого космоса. Специалисты развеяли миф о том, что эти послания целенаправленно отправляют пришельцы. В частности, астрофизики считают, что вспышки связаны с образованием коры на «странных» звездах. Речь идёт об особом типе нейтронных звёзд. В их недрах формируется так называемый кварковый «суп», который состоит из трех разновидностей кварков. Зачастую эта материя стабильна, но иногда в ней образуется состоящая из нейтронов обычная адронная материя, которая вытесняется из недр и образует кору на поверхности звезды. Через какое-то время она становится тяжёлой и разрушается. После обнажения светила оно становится источником мощного электромагнитного поля, что приводит к всплеску энергии.

Ранее сообщалось, что ученые намереваются скрывать от общественности сигналы от инопланетян. Уфологи считают, что специалисты правительственных организаций хотят лишить простых людей возможности узнать правду о внеземных цивилизациях.