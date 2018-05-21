В Томске учёные создали быстрые сенсоры на основе органических молекул

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Это удалось специалистам, работающим в Томском политехническом университете. В работе им оказывали помощь коллеги из Чехии (Университет Химии и Технологии в Праге).

Учёные, работавшие в Томске, смогли создать ультрачувствительные сенсоры. В их основу положено золото и органические соединения.

Новые сенсоры способны к быстрому и точному выявлению даже самых малых количеств искомых веществ в различных средах. В частности, это может быть поиск токсичных тяжёлых металлов в воде или молекул, являющихся признаком болезней. С помощью созданного прибора можно в капле крови обнаружить признаки приближающегося, например, атеросклероза.

Сенсоры являются многослойными. В их основе лежит наноразмерная решётка, сделанная из полимера. Затем на неё производится напыление тонкой золотой плёнки. Поверхность плёнки модифицируется с применением органических молекул. Именно они и взаимодействуют с молекулами вещества, которое необходимо найти.

Чтобы органические молекулы не «сбежали» с золотой плёнки, они закрепляются на ней с помощью специальных веществ-линкеров. Это соли иодония и диазония.

Учёные отмечали, их задачей было создание максимально простого механизма детектирования, с помощью которого можно получить результат через несколько секунд, даже находясь в полевых условиях.