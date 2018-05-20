Уфологи увидели на Марсе смартфон с черепом на дисплее

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Странный артефакт, сильно напоминающий современный мобильный телефон, непонятным образом возник в кратере Гейл на Красной планете.

Уфологии детально изучили снимок Марса, выполненный космическим зондом Curiosity, и обнаружили серьезное упущение сотрудников NASA, которые умудрились проморгать важную находку. Однако благодаря внимательности экспертов в области паранормальных явлений, важный артефакт не затерялся среди огромного числа фотографий ландшафтов.

Изучая космические снимки, внимание уфологов привлек уникальный 12-сантиметровый предмет на грунте Красной планеты, который очень сильно напоминает современный смартфон, на экране которого изображен череп. По словам экспертов, на дисплее отражены ранее найденные на планете окаменелости останков гуманоида.

Специалисты по изучению НЛО немедленно поделились с общественность очередным доказательством существования иной разумной расы в Солнечной системе. Причем обитатели Марса были высокоразвитыми особями.