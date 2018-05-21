В Китае показали домашних роботов для помощи в быту

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Теперь бытовые вопросы станет куда проще решать. В Пекине продемонстрировали роботов, которые и с детьми посидят, и с уроками помогут.

На выставке высоких технологий в Пекине наиболее популярными экспонатами стали роботы. Электронный интеллект давно умеет передвигаться, говорить и выполнять различные функции.

Теперь, благодаря новым разработкам, роботы смогут помогать в бытовых вопросах, например, обучить детей, или помочь инвалиду передвигаться, пристегнувшись как скелет.

Напомним, что ранее в Уфе онколог из Китая Ху Дзянкун провел сложнейшую операцию по удалению рака желудка с помощью робота. Подобные операции уже не раз проводились специалистом.