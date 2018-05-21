Учёные назвали версию про осьминогов-инопланетян нелепой

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В последнее время ряд научных изданий опубликовали статьи о том, что осьминоги вполне могут быть существами, которые остались на Земле после присутствия внеземного разума. Некоторые основания для этого предположения, действительно, есть.

Учёные говорят, что эти моллюски обладают тремя сердцами, способны к смене окраски, обладают достаточно большим мозгом, и подвергаются дрессировке.

Специалисты часто использовали осьминогов в своих опытах, в то же время их эволюция долгое время оставалась недоступной для их понятия.

Все эти факты дали основание для предположений, что эти существа попали на Землю случайно, являясь инопланетными организмами. Данной теории придерживались и многие учёные, занимающиеся исследованиями для того, чтобы доказать этот факт.

Они предполагали, что осьминоги, как и кальмары, могли попасть на Землю в результате падения несколько миллионов лет назад космического тела, на котором находились их яйца, прибывшие из Вселенной.

В то же время, ряд учёных не поддерживают эту теорию. Они полагают, прибывшие из глубин космоса существа, никогда не смогли бы ужиться на новой планете. Тем более, при наличии таких расхождений в своём строении с другими моллюсками.

Альтернативная версия в том, что образованию новых форм жизни на Земле поспособствовал Кембрийский взрыв, который произошёл на планете около 500 млн лет тому назад.