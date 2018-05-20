Ученые: пришельцы строят возле звезды Табби орбитальную станцию

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Ученые обнаружили странные явления, происходящие со звездой. Уфологи объясняют это тем, что инопланетные существа строят мегасооружение.

В 2015 году учеными была исследована звезда Табби, именуемая так в честь Табеты Бояджян, впервые заявившей и написавшей об уникальной звезе. Астрономами космический объект зарегистрирован как KIC 8462852. Ученые обнаружили странные мерцания, излучаемые звездой.

Исследователи отметили, что если перед Табби пролетает планета или другой крупный объект, то ее светимость не падает в незначительных размерах, как это происходит с другими звездами, а уменьшается на целых 22% и перепады случаются не в одно и то же время, а с совершенно разной периодичностью.

На данный момент исследователи не могут объяснить вышеописанные явления. Некоторые предполагают, что вокруг Таббеты мог образоваться пояс астероидов. Уфологи же заверяют в том, что пришельцы строят рядом со звездой орбитальную станцию для получения энергии.

Первоначально предполагалось, что явления объясняются проблемами с телескопом или искажением при передаче информации, но рядом исследований гипотеза подверглась опровержению. Спектральный анализ и тип, к которому относится звезда, также исключили изменение светимости из-за внутренних процессов.