Ученые: Помидоры и яблоки способны восстановить легкие курильщиков

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Ежедневно три яблока и два помидора нужно было съедать добровольцам, участвующим в исследовании. Научную работу провели американские ученые, представляющие университет Джона Хопкинса.

Американские ученые провели исследование, в котором принимали участие 650 человек. В ежедневный рацион добровольцев в обязательном порядке добавили три яблока и два помидора. В результате эксперты установили, что фрукт и овощ способны затормозить разрушительные процессы в органе дыхания, а также восстановить его. Потому курильщикам рекомендуют употреблять яблоки и помидоры. Отмечается, что положительный эффект в легких замечен и у людей, которые никогда не курили, ведь они также нуждаются в оздоровлении.

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