В австралийском Гимпи регулярно наблюдают НЛО

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Штат Квинсленд в Австралии часто называют «горячей зоной» для пришельцев. Очередным доказательством этого служит регулярное появление НЛО над городком Гимпи, как сообщает VladTime.

Очевидцы часто показывают снимки и видео странных объектов, наблюдаемых ими здесь. Жители Гимпи верят в то, что внеземная жизнь существует, потому что НЛО стал для них чуть ли не привычным явлением. Например, летом 2017 года был замечен треугольный инопланетный космолёт.

Он очень медленно передвигался, ярко светившись. В 2015 над полем рядом с Гимпи местный житель заметил странное нечто пурпурного цвета. Он сообщил об этом в прессу, а также обращался к экспертам.

Однако ответа о том, чем объект может являться, так и не получил. Видели НЛО и в этом году, причём совсем недавно. Снимков местный житель не предоставил, однако описал его, как то, что раньше точно нигде не наблюдал.