Ученые: существует 6 черт характера для создания успешной карьеры

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Лондонские ученые выделили шесть черт характера, которые напрямую связаны с успехом в подъеме по карьерной лестнице. Однако у каждого из свойств есть свои минусы.

Специалистами был создан тест на свойства характера, который предназначен на выявление лидерских качеств. Существует 6 черт характера для создания успешной карьеры, отмечают ученые. Ими стали:

1. Честность является одной из главных показателей, влияющий на успех в жизни. Данная черта является основополагающей в успешном стратегическом планирование, однако, излишняя добросовестность делает работника негибким.

2. Приспособляемость. Люди, которым присуща данная черта, легче реагируют на стрессовые ситуации, так как не позволяют чувствам стать причиной, повлиявшей на принятие решения.

3. Принятие неопределенности. Человек с такой чертой рассматривает несколько точек зрения перед принятием решения и ему не страшны перемены

4. Заинтересованность. Любопытный работник легче учится чему-либо новому, он защищен от переутомления и получает удовлетворение от того, что делает. Но, излишнее любопытство может мешать работнику в сосредоточении на одном объекте.

5. Смелость. Умение справляться со сложными ситуациями, и иди на риск, сопротивляясь трудностям в принятии решения, которое приведет к положительному результату – несомненный критерий успеха.

6. Дух соперничества. Данная черта послужит ее обладателю мощной мотивацией, но перебор с этим может привести к расколу внутри коллектива.