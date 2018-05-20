Учёные связали прерывистую диету с развитием диабета

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Под руководством Анны Бонассы учёные из Университета Сан-Паулу обнаружили связь между практикованием прерывистой диеты и развитием диабета второго типа. Результаты обнародованы на собрании Европейского общества эндокринологии, пишет VladTime.

Учёные три месяца проводили исследования на взрослых крысах, посадив их на прерывистую диету. Она подразумевает нормальное для худеющего питание, которое прерывается полным голоданием. Итоги были неоднозначными: крысы действительно теряли вес и объём употребляемой пищи также становился меньше. Однако пострадали поджелудочная железа и функция выделения инсулина, который регулирует сахар в крови.

Те же процессы происходят с человеком. И именно эти нарушения, наряду с сидячим образом жизни, являются часто причиной для развития диабета второго типа. Ещё одной причиной, которой учёные стараются предостеречь от применения этой диеты, является её непроверенность. Несмотря на положительные отзывы, успех в похудении является мнимым и нередко приводит на больничную койку.