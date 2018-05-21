Исследователи нашли действенный способ предотвратить инсульт

Сегодня, 01:30

Исследователи из Финляндии в ходе эксперимента установили, что регулярное посещение сауны снижает риск острого нарушения мозгового кровообращения более чем на 60%.

Ученые в Финляндии проанализировали медицинские карты 1628 мужчин и женщин в возрасте 53-74 лет, и определили у них наличие рисков развития сердечно-сосудистых патологий. Далее исследователи разделили добровольцев на три группы. Первая группа посещала сауну еженедельно, участники второй группы - 2-3 раза в неделю, а добровольцы в третьей - до 4-7 раз в неделю.

В ходе анализа ученые установили, что риск развития инсульта по сравнению с первой группой у добровольцев из второй снизился на 14%, а у представителей третьей группы - на 61%.

По словам исследователей, эксперимент не позволил точно установить причинно-следственную связь от влияния сауны на риск инсультов, однако механизм положительного действия может включать снижение артериального давления, влияние на вегетативную нервную систему, стимуляцию иммунной системы и укрепление функции сердца и сосудов организма.