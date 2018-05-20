Страдающих ожирением людей от диабета защитят жирные кислоты

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Эксперты советуют обратить пристальное внимание на питание, чтобы избежать смертельных недугов.

Люди, страдающие ожирением, входят в группу риска по развитию сахарного диабета второго типа, однако употребление жирных кислот способно снизить вероятность возникновения данного недуга, считают исследователи. Исследования показали, что пациенты, принимающие добавки, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, имеют меньшую предрасположенность к диабету. Специалисты Гуэлфского университета провели эксперименты на мышах и доказали эффективность собственной теории. Учёные утверждают, что разработанный ими способ позволяет эффективно предотвратить развитие заболевания.

Ранее ученые нашли способ, как избавить человечество от диабета первого типа. Исследователям удалось найти первопричину развития заболевания.