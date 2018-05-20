Психологи рассказали, почему эгалитарные пары чаще занимаются сексом

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Специалисты привели три причины, по которым эгалитарные пары более сексуально удовлетворены. Психологи рассказали секрет хорошего и частого секса в паре.

Недавно специалисты провели опрос, который показал, что в США пары занимаются намного меньше сексом, нежели те, кто жил в середине 90-х. Показатель снизился с 65 до 53 раз в год. Первой причиной спада является то, что в США стало больше одиноких людей, а вторая – пары занимаются сексом меньше, чем одинокие.

Однако есть партнёры, у которых качество и количество секса только увеличивается. Опрос показал, что эгалитарные пары более счастливы и сексуально удовлетворены. В отношениях таких пар каждый человек занимает равное положение. То есть мужчина и женщина разделяют домашние обязанности, уважают друг друга и принимают общие решения.

Специалисты рассказали о трёх причинах, которые способствуют взаимопониманию и сексуальному желанию в эгалитарной паре. Первая - справедливое разделение домашних обязанностей. Когда за всю домашнюю роботу отвечает один человек, то он со временем начинает испытывать злобу по отношению к своему партнёру, что негативно влияет на его сексуальное желание. В итоге партнёр может даже уйти. Вторая причина заключается в том, чтобы пара чаще делала работу вместе, а не только по оговорённому графику. Совместная уборка, например, позволит вдоволь пообщаться с партнёром, а также вызовет сексуальное влечение.