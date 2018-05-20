НЛО в день королевской свадьбы: Британские уфологи сняли на видео треугольный НЛО

Сегодня, 13:56

В день королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, 19 мая, уфологи смогли зафиксировать на видео загадочный инопланетный объект. Сообщается, что НЛО был необычной треугольной формы.

В Великобритании уфологам поступил вызов от очевидцев, которые в ночном небе увидели НЛО. Происшествие случилось именно в день королевской свадьбы, однако НЛО заметили не в Виндзоре, а в городе Винчестер, который расположен в графстве Гэмпшир. По словам очевидцев, корабль гуманоидов был треугольной формы.

Британские уфологи взяли видео на изучение, после чего вынесут окончательный вердикт того, что же все-таки появилось в небе Винчестера. Теоретики заговора утверждают, что очевидцы перепутали НЛО с секретным американским кораблем TR-3B.