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Оказывается, приблизить смерть могут шоколад, молоко, вино и многие другие любимые продукты. Если человек будет употреблять большие порции опасных продуктов, в итоге он может оказаться на больничной койке с самыми разными диагнозами, начиная от ожирения, заканчивая серьезными проблемами с сосудами.

Молочный шоколад в своем составе имеет много сахара, который повышает его уровень в крови. После он также быстро падает, потому возникают головные боли. Альтернативой выступают черный шоколад, фрукты, исключая бананы, так как они содержат тиpaмин, провоцирующий головную боль. Красное вино имеет гиcтaмин, тaнины и cульфиты, образующиеся в ходе его ферментации. Именно они вызывают болевые ощущения, потому напиток лучше заменить белым вином.

В молочных продуктах находятся белки и тирамин, к которым чувствительны люди. В таком случае необходимо выбирать йогурт, сливки и натуральное молоко, их стоит употреблять в умеренном количестве. Не секрет, что супы в пакетах в большом количестве имеют соль, жиры и консерванты. Эксперты советуют отказаться от блюд быстрого приготовления и фастфуда. Для многих любимые продукты представляют собой колбасные изделия, но нельзя не заметить головные боли, появляющиеся после них. Колбаса содержит нитраты для увеличения ее срока хранения. В итоге лучшим вариантом для любого человека выступает свежее мясо, список опубликовал «germania.one».