Учёные: Рису мешает бороться с вредителями серотонин

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«Гормон счастья» не дает истреблять вредителей, которые наносят ущерб в миллиарды долларов.

Серотонин известен, как «гормон счастья». Если в организме наблюдается его недостаток, то с хорошим настроением можно распрощаться. В самом худшем случае может начаться клиническая депрессия.

В то же время, учёные сообщают, что нейроны, использующие серотонин, не всегда приносят счастье животным и растениям.

Китайские специалисты решили заняться исследованием того, насколько серотонин помогает рису бороться с вредителями. Основными из них считают рисовую цикадку и бабочку рисовую жёлтую огнёвку. Ущерб, наносимый ими, составляет миллиарды долларов.

Не секрет, что растения способны чувствовать, если их что-либо беспокоит. Они начинают менять активность своих генов. Таким образом они пытаются добиться своей «максимальной невкусности».

Рису оказалась присуща совсем иная реакция. Когда вредители начинали его поедать, в нём появлялись в большом количестве серотонин и салициловая кислота.

Как только учёные искусственно «затормозили» ген, вырабатывающий серотонин, резко повысилось количество салициловой кислоты. После этого рис продемонстрировал устойчивость к обоим вредителям.

Также специалисты обратили внимание, если вредитель поедает население с серотонином, его «прожорливость» резко увеличивается.