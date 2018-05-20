"Чай из кофе" признали самым полезным напитком

Вчера, 23:30

Ученые из Британии наконец выяснили, что же все таки полезнее - чай или кофе. Истина оказалась, как всегда, посередине. По заявлению исследователей, "чай из кофе" - это самый полезный напиток.

"Кофейный чай" содержит в себе много компонентов, предотвращающих риск развития диабета и сердечно-сосудистых болезней. Ко всему этому следует прибавить актиоксидантные и противовоспалительные свойства напитка, в котором к тому же отсутствует кофеин.

Исследовав 23 сорта кофейных деревьев, ученые обнаружили в них большое количество мангиферина, который как раз и делает напиток таким целебным, избавляя от усталости, чувства голода и повышая эффективность работы мозга.

"Чай из кофе" довольно специфический на вкус, что и объясняет его непопулярность в мире. Однако жители Южного Судана, Эфиопии и Индонезии употребляют напиток на регулярной основе.