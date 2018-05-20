Еда или хозяин: Учёные рассказали, каким будет выбор кота

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Коты давно стали домашними любимцами в прямом смысле этого слова. Однако даже животные иногда делают выбор, и учёные рассказали, где останется кот, если выбор будет между едой и хозяином.

Как рассказали ветеринары, проводившие различные исследования поведения котов в разные годы, не все животные эгоцентричны и не приемлют людей. Выбор животного напрямую зависит от отношения к нему и домашней атмосферы в целом. Коты, которые недополучили любовь и внимание от хозяев или подвергались насилию, предпочтут забрать любое лакомство и быстрее скрыться с глаз человека.

И «залюбленные» питомцы также постараются скорее убежать от надоедливого хозяина. Чтобы любимый кот проявлял интерес к человеку, к нему действительно следует относиться, как к члену семьи. Во время тренировок поощрять его успехи только его любимым лакомством, не скупиться на мясо (биологически оно им необходимо, а не молоко) и оставлять его в покое, когда он не настроен на игру. Если же кот долгое время вёл себя дружелюбно, но однажды начал помечать углы и отстраняться, значит, хозяева допустили фатальную ошибку в общении.