Ученые: В мае полезнее всего есть щавель и одуванчики

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В списке рекомендуемых продуктов числятся редис, листья крапивы, молодая капуста, шпинат и спаржа. Включение их в ежедневный рацион поможет восстановить организм после зимы.

Ученые и диетологи отмечают, что листья щавеля содержат в себе каротин, аскорбиновую кислоту, витамины группы В, калий, кальций, магний и дубильные вещества, а корень этого растения богат на железо. В целом щавель помогает организму справиться с бесплодием, туберкулезом, ревматизмом, кашлем, раздражением гортани, насморком, геморроем, колитом, кровотечением, болью и способен очистить кровь, активизируя деятельность кишечника и печени.

Сок одуванчика, который, наряду с щавелем, ученые сочли самым полезным продуктом мая, содержит аскорбиновую кислоту, рутин, ретинол, тиамин, рибофлафин, холин, железо, фосфор, марганец, кальций, каротиноиды, фитонциды, сапонины и тритерпеновые спирты. Растение имеет такие функции, как мочегонную, желчегонную, болеутоляющую, противоопухолевую, противосклеротическую, успокаивающую и противомикробную.

Одуванчик и щавель активно растут в мае, потому именно в это время их полезнее всего употреблять в пищу. В последний месяц весны на прилавках можно заметить редис, листья крапивы, молодую капусту, шпинат и спаржу, которые славятся улучшением пищеварения, выводом вредных веществ из организма, способствуют похудению, улучшают здоровье щитовидки и препятствуют развитию анемии.