Ученые в секретном эксперименте нашли способ остановить старение

Сегодня, 06:15

Генная терапия стала ключевым методом омоложения собак. Эксперимент в данном направлении провели исследователи из Гарвардской школы.

С помощью секретного проекта Rejuvenate Bio ученые смогли добиться остановки процесса старения у некоторых насекомых и даже животных. Например, при изменении генов, некоторые виды мух и червей могут жить на 2 - 2,5 раза дольше, чем обычно. Также опыт был поставлен и на собаках, однако на какое конкретно количество лет удалось продлить жизнь наших меньших друзей, пока что неизвестно.

Американские ученые рассказали, что после удачных экспериментов над животными они планируют провести что-то подобное и на людях. Ранее ученые заявили, что голодание также способствует медленному старению человеческого организма.