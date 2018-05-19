Треть природных зон на Земле пострадала от действий человека

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Строительство дорог, фермерская и лесозаготовительная деятельность разрушают большое количество разных районов в мире, которые находятся по охраной. Предположительно, в этих местах природа останется нетронутой. На днях учёные провели масштабное исследование с целью выяснить, как воздействует человек на охраняемые объекты.

Оказалось, треть подобных территорий (32,7%) уже пострадала от деятельности человека. По имеющимся данным, состоящие под угрозой охраняемые территории составляют площадь в 6 миллионов километров.

По словам специалистов, в правительствах заявляют, что подобные места защищают для сохранения природы, но на самом деле они не защищены. Учёные отмечают, что это является одной из причин, из-за которой биоразнообразие оказалось в упадке.