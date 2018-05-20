Эксперты: Tinder не способствует увеличению половых партнёров

Сегодня, 01:15

По словам специалистов, пользователи инернет-сервисов это такие же люди, которых можно встретить на улице.

Норвежские учёные из научного института и технологий в результате исследования установили, что знакомства в Tinder не увеличивают число половых партнёров. Профессор Лейф Эдвард Кеннер утверждает, что большая часть знакомств в интернете в реальности имеют один сценарий. Но в рамках сети мужчины и женщины ведут себя по-другому.

Слабый пол много времени посвящает изучению фото и профилям других людей. Представители сильной половины человечества более спонтанны в этом плане, профили они изучают слабо. Мало того, именно от них исходит инициатива к знакомству. Кроме этого, мужчины часто пребывают в поисках человека на одну ночь, однако это не значит, что им не хочется серьёзных отношений.

Женщины в Tinder хотят убедиться в своей красоте и если на них обращают внимание, то это поднимает им самооценку.