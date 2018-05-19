Открытие учёных изменит алгоритм получения донорского сердца

Сегодня, 16:10

Учёные Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали методику, позволяющую определить, не умрет ли пациент во время пересадки сердца, а также, сколько времени он потом проживёт. Новый алгоритм позволит дать правильную оценку больным и грамотно распределять донорские ресурсы.

Михаэла ван дер Шаар вместе с группой учёных разработала «Древо предсказаний», основанное на технологии машинного обучения. Алгоритм включает в себя 53 показателя, 14 из которых предназначаются донору, и еще 33 – реципиенту. Это позволит определить, насколько люди совместимы между собой. 6 дополнительных показателей повышают точность алгоритма, вводя такие параметры как: индекс массы тела, возраст, пол и тип крови.

Основной целью методики является вычисление того, как долго проживёт пациент после трансплантации органа. Для составления алгоритма учёным пришлось исследовать данные по пересадке сердца за последние 30 лет. Анализ показал, что использованные ранее методы оказались менее эффективными, чем предлагаемое специалистами «Древо». Алгоритм был проверен на данных уже произведенных операций, показав результаты, которые в большинстве случаев сходятся с фактическими.