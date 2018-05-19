Ученые вычислили точную дату смерти Гитлера по его останкам

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ФСБ предоставило ученм доступ к телу Гитлера, что помогло им изучить останки и назвать точную дату смерти.

Для этого им нужны были останки, по которым можно было бы определить их точный возраст. Доступ к телу Гитлера ученым предоставили ФСБ РФ. Один из ученых, Шарлье, который является специалистом в области антропологии, рассказал, что останки принадлежат фюреру, так как форма его черепа совпадает с рентгеновскими снимками, сделанными незадолго до его смерти. На нем можно увидеть след от пули, от которой умер Гитлер, а на зубах обнаружены следы цианидового порошка. Шарлье уверен, что несмотря на все теории, по которым Гитлер бежал в Аргентину или же скрылся в Антарктиде, он все же умер 30 апреля 1945 года из-за выстрела в голову и отравления.