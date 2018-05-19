В MIT разработали робота-альбатроса, который плавает и летает

Сегодня, 13:18

Скорость парусной модели планера и лодки может развиваться до 20 узлов (примерно 37 километров в час). При этом робот использует вдвое меньшую скорость ветра, чем обычный альбатрос.

Разработчики из MIT создали робота-альбатроса, который способен летать и плавать. Большинство крупных морских птиц во время полёта применяют динамическое парение. Это помогло в конструировании робота-альбатроса группе инженеров. Они использовали оптимальные измерения механики динамического полёта, чтобы устройство передвигалось на большую дистанцию и по воздуху, и по воде. Такие возможности позволяют использовать устройство для мониторинга большого пространства в океанских водах.

Размах крыльев робота-альбатроса составляет три метра. В нём имеется треугольный парус, тонкий киль, GPS-трекер, различного плана датчики, автопилот и ультразвук.