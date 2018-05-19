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Снимок показал около 200 тыс. небесных тел во Вселенной. Теперь «охотник за экзопланетами» продолжит исследовать космическое пространство. В агентстве подтвердили, что 17 мая «Transiting Exoplanet Survey Satellite» успешно обошел Луну.

Миссия NASA TESS передала на Землю первое фото звездных скоплений. На официальном сайте кадр из космического пространства продемонстрировал ученым и исследователям масштабы будущих полетов и миссий. Миссия NASA TESS стартовала около месяца тому назад и за короткое время показала свою эффективность и подтвердила некоторые гипотезы ученых.

Накануне, 17 мая, «Transiting Exoplanet Survey Satellite» провел успешный обход Луны. Теперь в Сети появился первое фото звездных скоплений, которое миссия передала на Землю.

Телескоп прошел на расстоянии примерно 8000 километров от нашего спутника, который обеспечил ему необходимую для выхода на конечную орбиту гравитационную «помощь».