Добавка «Биотин» привела к ошибочным медицинским анализам и психологическому расстройству

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Витаминная добавка «Биотин», содержащая витамин В7, чуть не стала фатальной для пациента в Северной Каролине, США. Местный исследовательский университет изучил феномен, о чём говорится в Journal of the Endocrine Society.

Как стало известно, пострадавший от «Биотина» пациент принимал в день порядка 5000 мг препарата. Добавка продаётся без рецепта и рекламируется как полезный элемент для здоровых волос, ресниц, ногтей и кожи. Однако до сих научное сообщество никак не доказало благотворный эффект «Биотина» на организм.

Но из-за употребления таблеток «Биотина» у американского пациента развилось длительное психологическое расстройство. Более того, ошибочные результаты клинического тестирования привели к тому, что пациенту с гиперкоагуляционным состоянием пришлось пройти ненужные рентгенологические исследования и бесполезную инвазивную процедуру. Учёные в очередной раз предостерегают об опасности употребления непроверенных биодобавок и витаминных комплексов.