«Кровавое озеро»: Космонавт продемонстрировал красивейший снимок уникального водоёма

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Российский космонавт Антон Шкаплеров поразил поклонников новой записью в Сети. Он показал уникальный снимок озера в Боливии, известного как Лагуна-Колорадо или Красная Лагуна, как сообщает «Версия.Инфо».

Вода в минеральном озере красно-бурая из-за осадочных пород, а также пигментации водорослей. В Красной Лагуне есть и много островков минерала бура. Подписчики были восхищены уникальной фотографией, которую Антон Шкаплеров сделал, пребывая в космосе.

Они дали водоёму новое прозвище – «Кровавое озеро». Стоит отметить, что некоторое время назад его хотели причислить к 7 чудесам света, но нужное количество голосов для этого набрать не получилось. Однако озеро всё равно восхищает людей, учитывая уникальность природы и местного пейзажа.