Учёные: Секс во время беременности угрожает жизни каждого 13 ребёнка

Сегодня, 07:41

Учёные из Университетского и Имперского колледжей Лондона заявили, что секс во время беременности угрожает жизни каждого 13 ребёнка. По словам ведущего автора, доктора Лидии Леон, всё дело в патогенных бактериях. Результаты исследования представили в Applied and Environmental Microbiology.

По данным учёных, секс во время беременности может привести к преждевременным родам, а это большие риски для жизни ребёнка. В организм женщины попадают такие патогенные бактерии, как микоплазма и уреаплазма, как сообщает VistaNews. По словам Лидии Леон, когда при родах задействовали не кесарево сечение, что характерно для преждевременных, в плаценте наблюдались совсем другие микроорганизмы.

Такие выводы были сделаны на основе наблюдения за 250 женщинами. Исследователи также взяли контрольные образцы бактерий из окружающей среды, чтобы отличить виды заражения. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно наблюдается 15 миллионов случаев преждевременных родов. Кроме смертельного исхода, это часто приводит к церебральному параличу и задержке развития языковых и моторных навыков.