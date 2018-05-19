Учёные: У музыкантов мозг работает быстрее

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Результаты соответствующих исследований помогают понять отличие представителей одной из самых романтичных профессий от других.

Проанализировав нейронные связи музыкантов, канадские учёные сделали выводы, что у персон, которые профессионально занимаются музыкой, мозг работает несколько быстрее, чем у обычного человека. Причиной служат разнообразные тренировки, необходимость обрабатывать много информации и отработанный контроль координации.

Кроме этого, это же исследование показало хорошие показатели работы мозга билингвов. Это можно объяснить тем, что люди, которые владеют двумя языками, часто должны переходить с одного языка на другой.