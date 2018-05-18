Учёные: Поздний отход ко сну может вызвать психические расстройства

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Психология сна уже давно интересует специалистов, которых, в особенности, волнует, как это может воздействовать на мозг. Учёные, работающие в университете Глазго над этой проблемой, пришли к неожиданным выводам.

Учёные обнаружили связь того, как поздний отход ко сну может вызвать психические расстройства. Эксперты выяснили, что, когда люди ложатся спать поздно, это может повлечь ряд негативных факторов.

В частности, у них намного чаще наблюдаются биполярные расстройства и депрессия. Помимо того, жалобы на одиночество поступали от подобных эксперимиентируемых намного чаще.

Врачи уже и ранее неоднократно предупреждали, что для сохранения здоровья очень полезно соблюдать циркадные режимы сна. Если их всё время менять, возможно получение серьёзных заболеваний. Не исключается не только появление рассеянного склероза, но и болезнь Альцгеймера.

Поэтому учёные настоятельно рекомендуют не делать постоянным поздний отход ко сну. Ложиться спать нужно, приблизительно, в одно и то же время. Состояние полного сонного покоя должно быть не менее восьми часов.

Исследования подтвердили, это правило является полезным, не взирая на пол и расу участников эксперимента. Помимо того, на результаты исследования не оказали влияния ни вес, ни вредные привычки его участников, как и их социальный статус.