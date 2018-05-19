Новый робот-альбатрос передвигается по воде и воздуху из-за силы ветра

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Изначально учёным стало интересно, каким образом птица альбатрос может одолевать большие расстояния, при этом используя минимальные затраты энергии.

В результате специалисты Массачусетского научного университета разработали робота-альбатроса, который преодолевает дистанцию по воде и воздуху благодаря ветру. Как оказалось, само животное непонятным образом пользуется своими же размерами.

Стоит заметить, что размах крыльев странствующего альбатроса может достигать более трёх метров. Именно эти габариты помогают различным частям тела альбатроса сосредотачиваться в слое воздуха с учётом разной скорости ветра. По это причине пернатое как бы превращается в живой парусник и скользит в пределах нижнего, относительно медленного слоя, благодаря более быстрому верхнему.