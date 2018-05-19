Учёные: Виагра может противостоять метастазам рака

Сегодня, 06:15

Учёные, исследовавшие побочные влияния этого средства на человеческий организм, пришли к совершенно неожиданным выводам. В этом им, как и ранее, помогли опыты на мышах.

Как оказалось, виагра, если её соединить с вакциной от гриппа, вполне может противостоять метастазам рака. Специалисты установили, при комбинации этих двух лекарств в организме онкобольного наблюдается значительное улучшение его состояния.

К такому выводу пришли канадские учёные, работающие в университете Оттавы. Они в ходе исследований пришли к выводу, что виагра способна вызвать снижение активности фермента, влияющего на то, как развиваются иммунные клетки.

Когда они блокируют фермент PDE-5, это резко поднимает иммунитет организма онкобольного.

В ходе своих опытов учёные сделали пересадку агрессивных раковых опухолей мышам. После этого они дождались, когда те начали прирастать метастазами.

Учёные удалили ряд опухолей. Затем они произвели введение грызунам больших доз виагры, сочетая это с обычными вакцинами от гриппа. Результат их ошеломил.

Образование новых метастаз, практически, прекратилось. Фермент PDE-5 оказался почти полностью подавленным.

Теперь канадские учёные готовятся к проведению первых клинических испытаний. Они уже призвали 24-х добровольцев, готовых поучаствовать в этой программе.

У всех злокачественные опухоли в брюшной полости, которые необходимо удалять.