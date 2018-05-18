Диетологи: В приготовлении салатов часто допускают ошибки

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Диетологи рассказали, что многие люди, употребляя салаты, надеются сбросить лишний вес. Однако многие даже не задумываются о том, какие самые главные ошибки в приготовлении салатов они допускают.

Например, соус - одна из главных составляющих блюда. Есть одни овощи приятнее, если они заправлены вкусным соусом. Однако многие не учитывают то, что соус может быть очень калорийным и вредным. И, потребляя салат, человек также может поправиться лишь из-за одной составляющей. К примеру, в двух столовых ложках сырного соуса содержится почти 250 калорий. Намного лучше, если заправить салат оливковым маслом, лимонным соком или же уксусом. Если человек хочет есть правильный салат, то в нем обязательно должен присутствовать белок, который является главной составляющей организма. Этот компонент содержится в бобовых, яйцах, курице, рыбе.

Также диетологи не рекомендуют к употреблению разные виды колбасы. На качестве салата сказывается также и выбор овощей. Например, овощи, прошедшие термическую обработку, теряют свои свойства. Также нужно ограничить потребление жареных или маринованных овощей. Список вредных продуктов завершают сыры, которые также очень калорийные. В салаты лучше добавлять сыр фета, который сам по себе является не очень жирным.

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