Генно-модифицированный картофель урежет использование пестицидов на 90%

Сегодня, 05:30

Повреждённые растения быстро вянут, поэтому фермеры опрыскивают их пестицидами каждую неделю. Фитофтороз явился причиной картофельного голода и гибели людей в Ирландии в 19 веке и показывает одну из проблем мирового картофелеводства.

В рамках новых разработок, работники института в Нидерландах создали план, согласно которому станет возможным сократить ущерб для окружения от применения веществ в борьбе с фитофторозом. Все виды растили в стандартной форме, еженедельно опрыскивая, и в авторской, когда пестициды вовсе не применялись. Результаты показали, что новый метод позволил сократить использование химиката на 15%, а для генно-модифицированного картофеля применение пестицидов уменьшилось на 90%.

Разработчики данного способа утверждают что это может помочь и другим растениям. Это станет выгодным как для фермеров, так и для покупателей.