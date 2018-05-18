В Карачаево-Черкесии начали замену 42-тонного зеркала на крупнейшем телескопе

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В поселке Нижний Архыз собралось большое количество специалистов и специальной техники для работ на объекте Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук. Спустя 64 года после открытия модернизируется основной узел прибора для наблюдения за галактическим пространством.

Как сообщают специалисты РАН, в Карачаево-Черкесии начали замену 42-тонного зеркала на крупнейшем отечественном оптическом телескопе. В настоящее время уже завершен демонтаж прежнего зеркала, потребовавший тщательной разработки и подготовки. Специальный подъемный кран извлек зеркало и благополучно поместил в контейнер, который был разработан с учетом всех рисков, связанных с транспортировкой и последующим хранением.

Новое зеркало в настоящее время проходит последний этап алюминирования, после чего будет смонтировано и пройдет довольно длительную корректировку. Ученые заявляют, что уже через пять месяцев обсерватория получит сверхточный прибор, не имеющий мировых аналогов. Новое зеркало прослужит не менее четверти века. По мнению астрофизиков, такая модернизация позволит подтвердить множество теорий, выдвинутых ранее.